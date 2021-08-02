أخبار الزمالك اليوم الأثنين 2 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأثنين 2 / 8 / 2021 ابرزها فوز الزمالك علي مياة البحيرة وديا بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 7 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية نظيفة استعدادًا لمواجهة المحلة.. صور

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على مياه البحيرة بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة الودية التى جمعتهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

البنك الأهلى يرغب فى شراء كريم بامبو من الزمالك "نهائياً"

يرغب الجهاز الفني لفريق الكرة بالبنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، فى شراء كريم بامبو مهاجم الفريق المعار من الزمالك لمدة 6 أشهر بعد الأداء الرائع الذى يقدمه اللاعب خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتواصل مسئولو البنك الأهلى مع إدارة نادى الزمالك لمعرفة الطلبات المالية للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى والزمالك لحسم الدوري في الأمتار الأخيرة

رغم الاتهامات التى تحاصر مسابقة الدورى الممتاز، سواء بكثرة المؤجلات أو عدم انتظام المسابقة، إلا أن الإثارة والندية لا تزال هى عنوان المشهد وسط صراع ساخن ومحتدم فى القمة بين الأهلى والزمالك، فليس هناك حديث يعلو فوق نتائج الأسابيع الاخيرة للمسابقة، ومن سيكون بطل الدورى وقتها، هل الأهلى أم الزمالك، وهل يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف أو لعب مباراة فاصلة، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

جنش الأقرب للاستمرار فى حراسة مرمى الزمالك بعد معسكر برج العرب

بات محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأقرب للاستمرار فى حراسة عرين الفريق مع عودة استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز، بعد فترة توقف طويلة للفارس الأبيض بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف مصدر مطلع أن فكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى كان فى حيرة بسبب حارس الزمالك الأساسى فى الفترة المقبلة، خاصة أن مستوى الثلاثى جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد كان مميزًا خلال مسعكر الإعداد المغلق المقام فى برج العرب بالإسكندرية.

عبد الله جمعة يحتفل بعيد ميلاد شقيقه صالح ويدعو له بالشفاء

حرص عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه صالح جمعة الـ28، ونشر صورة جمعتهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "كل سنه وأنت فى ضهري وأنا في ضهرك يا حبيب قلبي ويارب مشوف فيك حاجة وحشه وعقبال مليون سنه يا حبيبي ويارب السنه الجايه تكون احسن وترجع صالح اللي انا عارفه وتكسر الدنيا".

الزمالك يحدد هوية المرشح الأول لتدعيم هجوم الفريق

بات حسام حسن، مهاجم سموحة، المرشح الأول للانضمام إلى نادى الزمالك، سواء فى قائمة المهاجمين المحليين أو الأجانب، حيث وضعت إدارة الكرة بالزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اللاعب على رأس المرشحين بعدما كان المرشح الثانى بعد الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى الذى انتقل إلى الشارقة الإماراتي.