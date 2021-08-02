شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية فى مران الإسماعيلى استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الرئيسي، منذ قليل، ضمن برنامج اعداد الفريق لملاقاة بيراميدز بعد غد، الأربعاء، فى قمة مؤجلة من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل تدريبات خططية متنوعة المقرر تنفيذها في لقاء الأربعاء، وسط حالة من التركيز والإصرار على وجوه اللاعبين سعيا لتحقيق نتيجه إيجابية.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية، من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. وأدى حراس المرمى تدريبات مكثفه تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.