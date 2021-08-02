شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد أمام ألمانيا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد غدا، الثلاثاء، مباراة مهمة فى دور ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان وتستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى أمام ألمانيا.

يلتقى منتخب اليد نظيره ألمانيا فى الثانية إلا الربع ظهرا بعد تعديل موعد اللقاء ليقام فى هذا التوقيت بدلا من العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.