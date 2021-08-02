شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التراجع عن صفقة كريم فؤاد بسبب أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم، والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه مؤخراً، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

ولم يقدم كريم فؤاد العرض المُنتظر منه مع المنتخب الأولمبى خلال أولمبياد طوكيو الحالية والتى ودعها منتخب مصر من الدور ربع النهائى أمس الأول، السبت، بالخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف.

وأصر مسئولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق .

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي عن صفقة كريم فؤاد الأيام القليلة المقبلة عقب إنتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى أنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.