شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاهلي اليوم الأثنين 2 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الأثنين 2 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها اقتراب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا، من الانتقال الي الدورى التركي في الصيف المقبل.

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري التركى.. اقرأ التفاصيل

اقترب أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلى المعار لسيراميكا، من الانتقال لصفوف ألتاى إزمير التركى على سبيل الإعارة، بعدما أبدى مسئولو القلعة الحمراء موافقة مبدئية على إعارة المهاجم للدورى التركى، حيث دخل نادى التاى إزمير العائد للدوري التركى بعد غياب 18 عاماً فى مفاوضات وصلت لمراحلها النهائية، حيث يمتلك أحمد ياسر ريان عقدا مع الأهلى يمتد لنهاية الموسم المقبل.

مسحة طبية بالأهلى غداً استعدادا لمواجهة وادى دجلة

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيجري مسحة طبية غدًا، الثلاثاء، ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.

مران الأهلي.. محاضرة نظرية وإراحة السداسى الأولمبي قبل مواجهة دجلة.. فيديو وصور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة المقبلة فى الدوري الممتاز أمام وادي دجلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفنى للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة أسوان التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الأهلى يعلن جاهزية رامى ربيعة لمواجهة دجلة بعد تعافيه من الإصابة

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

وليد سليمان يؤدى تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلى استعدادًا لدجلة

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدر بانون وأيمن أشرف راحة من تدريب الأهلى بسبب نزلة برد

حصل الثنائى بدر بانون وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأول بالأهلى على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.

ومنح الجهاز الفني راحة لبانون وأيمن أشرف اليوم، على أن يتم تقييم حالة اللاعبين غدًا، والتعرف على فرص مشاركتهما في مران الأهلي.

ناصر ماهر يطلب الرحيل عن الأهلى ويرفض الإعارة فى الصيف

رفض ناصر ماهر، لاعب النادى الأهلى، فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك بالرحيل النهائى فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بعدما شارك فى 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أهدافا، وبات قريباً من الرحيل بنهاية الموسم بحثاً عن فرصة للمشاركة.

موسيمانى يرفض احتراف محمد الشناوي فى الصيف.. اقرأ التفاصيل

جدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رفضه الشديد لفكرة الموافقة على احتراف محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تجدد الحديث عن عروض الخليج التى تطارد الحارس بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو.