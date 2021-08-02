حسين رجب يعود لقائمة المصرى بعد أشهر طويلة من الإصابة

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة المصرى لمعسكره ببرج العرب استعدادًا لمباراته أمام المقاولون والمقرر إقامتها الأحد المقبل، تواجد حسين رجب نجم خط وسط الفريق للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وكان اللاعب قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لتهذيب مفصل الحوض من الخشونة التى تسببت فى معاناة اللاعب لفترة طويلة.

فى سياق متصل، يخضع كريم العراقى مدافع المصرى ومنتخب مصر الأولمبى خلال الساعات القليلة القادمة لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى اصابته بعد شعوره بشد قوى فى العضلة الأمامية عقب عودته من اليابان بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبى بنهائيات دورة طوكيو الأوليمبية.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بمناظرة حالة اللاعب ومراجعة تقارير الفحوصات والأشعة الطبية سواء التى أجراها اللاعب باليابان أو التى سيجريها خلال الساعات المقبلة والتى ستحدد مدى اصابة اللاعب وبالتالى سيتحدد من خلالها مدة غيابه عن المباريات وكذا البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له.