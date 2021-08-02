شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأثنين 2 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 2 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، موسيمانى يرفض احتراف محمد الشناوي فى الصيف، اتحاد الكرة يوجه الشكر للمنتخب الأولمبي.. ويؤجل صرف المستحقات .

اتحاد الكرة يوجه الشكر للمنتخب الأولمبي.. ويؤجل صرف المستحقات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا فى الصعود بالفريق لربع النهائي، وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

موسيمانى يرفض احتراف محمد الشناوي فى الصيف.. اقرأ التفاصيل

جدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رفضه الشديد لفكرة الموافقة على احتراف محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تجدد الحديث عن عروض الخليج التى تطارد الحارس بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو.

ناصر ماهر يطلب الرحيل عن الأهلى ويرفض الإعارة فى الصيف

رفض ناصر ماهر، لاعب النادى الأهلى، فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك بالرحيل النهائى فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بعدما شارك فى 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أهدافا، وبات قريباً من الرحيل بنهاية الموسم بحثاً عن فرصة للمشاركة.

الأهلى يعلن جاهزية رامى ربيعة لمواجهة دجلة بعد تعافيه من الإصابة

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة لاعب الفريق، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

البنك الأهلى يرغب فى شراء كريم بامبو من الزمالك "نهائياً"