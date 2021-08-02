شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: أطالب باستعجال التحقيق معى فى تصرف خاطئ لاختلاف الثقافة واللغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر عبد الرحمن مجدى نجم النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى بيانًا رسميًا للرد على قرار اتحاد الكرة بإيقافه وإحالته للتحقيق، جاء نصه كالتالى: "أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكرة".

وتابع: "وأشكر الجميع علي الثقة بي.. وأؤكد للجميع أن ما حدث بمقر إقامة المنتخب باليابان لا يعدو أن يكون تصرفًا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافة واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم إدانة ابنكم باي اتهام، وشكري لكل من تفهم هذا بالبعثة وأؤكد احترامي لاتحاد الكرة واستعجل التحقيق معي حتي يتم توضيح كل ما حدث من خلال نتيجة التحقيق".

وأطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لا يؤثر على فريقنا في مبارياته المقبلة، وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأولمبي والجهاز الفني والإداري لوقوفهم معي وثقتهم بي كما أشكر جماهير الكرة بصفة عامة وجماهير الإسماعيلي بصفة خاصة وإدارة الإسماعيلي ولجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر.

وشدد على أنهم لم يروا مني أي تصرف خطأ فيما مضي.. وقدمت أقصي جهد للنادي وللمنتخب وأقدر تمامًا مسئولية تمثيل منتخبنا والإسماعيلي.

وأؤكد للجميع أنني واثق من سلامة موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهادة الجميع، وننتظر نتيجة التحقيق باتحاد الكرة لأن ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقًا من عدم إدانتي بإذن الله

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن أسباب إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب الاسماعيلي، وإحالته للتحقيق، وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن عبد الرحمن مجدي أساء لإحدى الفتيات العاملات بفندق إقامة المنتخب فى اليابان أثناء المشاركة فى الأولمبياد.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الفتاة تقدمت بشكوى ضد عبد الرحمن مجدي وتم إحضار الشرطة اليابانية وقتها فى فندق إقامة المنتخب بسابورو، وبناءً عليه تم إيقافه.

وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب بنسبة كبيرة سيتم إيقافه فترة عن اللعب مع ناديه الإسماعيلي واستبعاده دولياً من المشاركة مع المنتخبات الوطنية لفترة طويلة وتوقيع غرامة مالية عليه.



