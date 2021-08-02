مصدر لـ"الخليج 365": عرضان من السعودية والإمارات لاستعارة والتر بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تلقى الكونغولي والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي عرضين جديدين للرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إن والتر بواليا حصل على عرضين في الساعات القليلة الماضية للرحيل على سبيل الإعارة أحدهما مع أحقية الشراء.

وأشار المصدر إلى أن العرضين من الدوري السعودي والإماراتي ويدرسهم حالياً اللاعب مع مسئولي الأهلي في ظل ضغط المباريات بمسابقة الدوري.

وأوضح المصدر:" هناك عرضاً من أبها السعودي والآخر من الإمارات الإماراتي ولا يزال الأمر محل دراسة خاصة مع تألق اللاعب في الفترة الأخيرة".

وأتم المصدر قائلأ: "قد يوافق الأهلي إذا كانت رغبة لاعبه هي الرحيل بحثاً عن المشاركة بصفة أساسية في ظل حصوله على الأمر نفسه في فريق موسيماني".