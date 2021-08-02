" أنا بريء وأطالب بسرعة التحقيق" .. نجم المنتخب الأوليمبي يدافع عن نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نشر عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، بيانا للرد على اتهامات الاتحاد المصري لكرة القدم حول إساءته لإحدى العاملات في طوكيو.

وأعلن الاتحاد المصري إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي بسبب شكوى إحدى العاملات في فندق إقامة الفريق المصري في طوكيو أثناء منافسات كرة القدم في الدورة الأوليمبية.

وكتب مجدي عبر حسابه على موقع انستجرام:"أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكرة، واشكر الجميع علي الثقه بي".

وأضاف:" أؤكد للجميع أن ماحدث بمقر أقامه المنتخب باليابان لايعدو أن يكون تصرفا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافة واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم ادانه ابنكم بأي اتهام ".

وتابع: "شكري لكل من تفهم هذا بالبعثه وعلي رأسهم المهندس أحمد مجاهد والذي كان معي لحظه بلحظه وكان مدافعا عني إلى أن انتهى الموقف تماما، واؤكد على احترامي لاتحاد الكرة واستعجل التحقيق معي حتى يتم توضيح كل ماحدث من خلال نتيجة التحقيق".

وأكمل:" أطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لايؤثر علي فريقنا في مبارياته القادمة، وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأوليمبي والجهاز الفني والإداري لوقوفهم معي وثقتهم بي كما اشكر جماهير الكره بصفه عامة وجماهير الإسماعيلي بصفه خاصه وإداره الإسماعيلي ولجنه الكرة والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر، حيث لم يروا مني اي تصرف خطأ فيما مضي ".

وأتم:" قدمت أقصى جهد للنادي وللمنتخب واقدر تماما مسئولية تمثيل منتخبنا والإسماعيلي ، واؤكد للجميع أنني واثق من سلامة موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهاده الجميع، وننتظر نتيجه التحقيق باتحاد الكره لان ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقا من عدم ادانتي بإذن الله".