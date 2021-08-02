قبل لقاء مصر بالأولمبياد.. لاعب يرحل عن ألمانيا.. وتعهد بالوصول لقبل النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

يخوض منتخب مصر مباراة هامة أمام نظيره الألماني، عصر غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات دور الثمانية بلعبة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ووفقًا لما نشره موقع سبورت 1 الألماني، فإن توبياس رايخمان لاعب المنتخب الألماني غادر بالفعل معسكر الفريق عائدًا إلى برلين خلال الساعات الماضية.

وأشار الموقع إلى أن مغادرة رايخمان للمعسكر جاءت بعد عدم الاستعانة به من جانب الجهاز الفني للفريق في أيًا من مباريات الدور الأول، مما جعله يشعر بعدم الحاجة إلى جهوده.

ومن جانبه، أكد جوري كنور لاعب منتخب ألمانيا أن فريقه يدرك جيدًا قوة منتخب مصر على الساحة العالمية مؤخرًا، مشددَا أن هذه المواجهة ستحسم قدرة فريقه على المنافسة للتتويج بميدالية أولمبية من عدمه.

وقال كنور: "مستعدون لمواجهة مصر، ومعنوياتنا في ارتفاع، فريقهم جيد جدًا وقادم بقوة عالميًا لكنها مواجهة ستحسم قدرتنا على التتويج بميدالية أو العودة لألمانيا مرة أخرى".

أما الحارس المخضرم جوهانس بيتر لاعب المنتخب الألماني، فأشار إلى أن هدف فريقه منذ بداية المنافسات كان التأهل إلى الدور قبل النهائي للأولمبياد.

وقال بيتر: "هدفنا هو الوصول لقبل نهائي الأولمبياد، ونستطيع تحقيقه بالفوز على مصر، لم نخطيء كثيرًا في الدور الأول ولكننا نعلم جيدًا أن الخطأ الآن سيدفعنا للهزيمة والعودة إلى ألمانيا".