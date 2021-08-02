مصدر بالأهلي: ترحيب باحتراف أحمد ياسر ريان في ألتاي التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن فريق ألتاي سبور التركي طلب التعاقد رسميًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، قبل مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أحمد ياسر تلقى عروضًا أخرى محلية في الفترة الماضية من بينها سيراميكا كليوباترا الراغب في تمديد إعارته مرة أخرى.

وقال المصدر: "عرض ألتاي سبور للتعاقد مع أحمد ياسر وصلنا قبل أولمبياد طوكيو، وهناك ترحيب من جانب النادي الأهلي وكذلك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف".

وأكمل: "كذلك اللاعب تلقى عروضًا محلية أخرى رسمية، فريقه الحالي يريد تمديد فترة الإعارة لموسم آخر، وكذلك أندية أخرى ترغب في ضمه".

واختتم: "حتى الآن لم يتم الاتفاق النهائي والموافقة على العرض التركي لأحمد ياسر، لكن هناك ترحيب بإتمام الصفقة في الفترة المقبلة".