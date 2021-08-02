كأس العرب قطر 2021 | اللجنة المنظمة تعلن موعد طرح تذاكر المباريات وخطوات الحجز

كشفت اللجنة المنظمة لـ كأس العرب قطر 2021، الستار عن موعد طرح تذاكر مباريات البطولة التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.

وستنطلق بطولة كأس العرب 2021، يوم 30 نوفمبر المقبل بلقاء قطر مع البحرين ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات الذي سينتهي يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.

وسيفتح باب التقدم لطلب الحصول على تذاكر المباريات حصريًا لحاملي بطاقات “Visa”، غدًا الثلاثاء 3 أغسطس في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، وحتى منتصف يوم 17 من الشهر الجاري.

وتعتبر “Visa” من أبرز الشركات العالمية للمدفوعات الإلكترونية، وتعد الشريك الرسمي لخدمات الدفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهي الطريقة المفضلة لسداد المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر المشجعين لبطولة كأس العرب 2021.

وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة، أنه لن يكون هناك فرق بين مقدمي الطلبات في اليوم الأول، أو في اليوم الأخير، أو في أي وقت بينهما، حيث ستحظى جميع الطلبات المُقدمة من حاملي بطاقات “Visa”، بنفس فرص شراء التذاكر.

ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى من بيع التذاكر للجمهور في الفترة من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، وتبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

خطوات حجز تذاكر مباريات كأس العرب قطر 2021

ستتاح الفرصة للمشجعين لشراء التذاكر لكل مباراة على حدة، أو مجموعة من التذاكر لمباريات منتخب بعينه، من خلال قسم التذاكر بالموقع الرسمي للفيفا.

وطرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، باقة متنوعة من التذاكر بأسعار معقولة تتراوح بين 25 ريالًا قطريًا ما يعادل 7 دولار أمريكي، لتذاكر الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط) وذلك خلال دور المجموعات، و245 ريالًا قطريًا (67.5 دولار أمريكي)، لتذاكر الفئة الأولى خلال المباراة النهائية.

وسيطبق البلد المستضيف “قطر”، كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في البطولة، ولذلك قررت اللجنة المنظمة اشتراط حصول حاملي التذاكر على الجرعات الكاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

كما يشترط على كل مشجع يرغب في حضور مباريات البطولة تقديم رقم الموافقة على طلب بطاقة المشجع حتى يتمكن من الدخول إلى دولة قطر واستادات البطولة.

وسيُطلب من المشجعين التوجه لاستلام بطاقة المشجع الذكية من مركز خدمات بطاقات المشجعين في قطر، وسيُعلن في وقت لاحق كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بطلبات الحصول على البطاقات.

ملاعب كأس العرب قطر 2021

تشكل بطولة كأس العرب 2021، فرصة مثالية لاختبار استعدادات قطر لاستضافة الحدث الأبرز في كرة القدم “كأس العالم” بعدها بعام، وستشهد البطولة استمتاع المشجعين بما ينتظرهم خلال المونديال، مثل إمكانية حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال مرحلة المجموعات.

ويستضيف مباريات كأس العرب 6 ملاعب من التي شيدت خصيصًا لاستضافة منافسات كأس العالم، وفي مقدمتها استاد البيت، المصمم على شكل الخيمة العربية التقليدية، والذي سيشهد افتتاح البطولة بين منتخبي قطر والبحرين في 30 نوفمبر، والمباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل.

كما سيظهر استاد الثمامة، الذي يستوحي تصميمه من القبعة العربية التقليدية، واستاد راس أبو عبود، الذي يعد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، لأول مرة في بطولة كأس العرب، كي يختبر مدى جاهزيتهما للمونديال، بالإضافة إلى ملاعب أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب.

مجموعات كأس العرب قطر 2021

المجموعة الأولى: قطر – العراق – عمان – البحرين

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين

المجموعة الرابعة: مصر – الجزائر – لبنان – السودان

نظام وجدول مواعيد كأس العرب 2021

سيتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق يوم الجمعة 10 ديسمبر، حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما سيواجه ثاني المجموعة الأولى أول المجموعة الثانية في اليوم ذاته.

ويوم السبت 11 ديسمبر سيتواجه أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة بينما يقابل أول المجموعة الرابعة ثاني المجموعة الثالثة.

وستقام مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021، يوم الأربعاء 15 ديسمبر، بينما ستلعب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة يوم السبت 18 ديسمبر 2021.