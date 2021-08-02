سوق الانتقالات المغربي | أبرز صفقات البطولة في افتتاح الميركاتو الصيفي 2021

افتتح الميركاتو الصيفي 2021 في سوق الانتقالات المغربي مع بداية شهر أغسطس بشكل رسمي، إلا أن هناك العديد من الأندية أجرت العديد من الصفقات قبل إشارة البدء الرسمية من الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم.

وشهدت انطلاقة الميركاتو الصيفي 2021 في البطولة المغربية هجرة جماعية لأبرز الأسماء الأجنبية، وذلك راجع بالأساس إلى الضائقة المالية التي تعاني منها مختلف أندية كرة القدم في المملكة بما في ذلك قطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد.

وكان انتقال ثاني هدافي الدوري المغربي ومهاجم نادي الرجاء الرياضي الدولي الكونغولي “بن مالانجو نجيتا” إلى الدوري الاماراتي الأبرز بين جميع الصفقات التي تمت قبل شهر أغسطس.

وغادر بن مالانجو نحو نادي الشارقة الاماراتي مقابل 3.5 مليون دولار، بعد منافسة شرسة من عدة أندية في مقدمتها نادي الزمالك المصري، لكن تواجد الفريق الأبيض والأزرق في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ساعد علي إقناع مالانجو باتمام الصفقة.

كما وقع المدافع الدولي المغربي سفيان البوفتيني مع نادي الاهلي القطري قادماً من أحد عمالقة جنوب المملكة «حسنية أكادير» في صفقة انتقال حر.

ويحظى هداف البطولة المغربية أيوب الكعبي باهتمام كبير من أندية عديدة هذه الأيام، وقد يرحل في أي وقت عن الوداد البيضاوي.

وتقدم نادي بني ياس الإماراتي بطلب التعاقد مع أيوب الكعبي، والشيء نفسه يخص الجناح الدولي آدام النفاتي ومتوسط ميدان نهضة بركان العربي الناجي.

وغادر صانع ألعاب نادي الجيش الملكي “عماد الراحولي” نحو الخريطيات القطري خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويقترب وسط الميدان الشاب وليد الصبار من نادي الإمارات الإماراتي بعد نهاية عقده مع نادي أولمبيك أسفي، فيما يكثر الحديث عن انتقال محتمل للمتألق سفيان رحيمي في مغادرة محتملة نحو الخليج العربي في الأيام القليلة القادمة.

وتلتف العديد من الأندية العربية الشهيرة مثل الاهلي المصري والعين الاماراتي حول هداف كأس أمم أفريقيا للمحليين سفيان رحيمي الذي لا يشعر بالراحة في الرجاء حاليًا ويأمل في المغادرة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتُفاضل إدارة الرجاء ما بين عرضي الاهلي والعين، والأخير يود خط سفيان رحيمي لتكرار سيناريو سفيان علودي حيث انتقل من النسور الخضر نحو الزعيم العيناوي مباشرة بعد بروزه مع أسود الأطلس عام 2008.

وبإلقاء نظرة على الانتقالات الصيفية بين الأندية المغربية، يبرز توقيع صانع ألعاب حسنية أكادير “المهدي أوبيلا” في كشوفات نهضة بركان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع غزالة سوس، في صفقة ستكلف النهضة نحو 210 ألف دولار على هيئة راتب سنوي للاعب.

أبرز إنتقالات البطولة المغربية في افتتاح الميركاتو الصيفي 2021

المهاجم الكونغولي بين مالانجو – انتقل من الرجاء إلى الشارقة الإماراتي – انتقال دائم.

المهاجم الليبي أنيس سالتو – عاد إلى الفتح الرباطي من الأهلي طرابلس – عودة من الإعارة.

الجناح النيجيري ميكائيل باباتوندي – غادر الوداد البيضاوي بعد نهاية عقده.

صانع الألعاب المغربي المهدي أوبيلا – انتقل من حسنية أكادير إلى نهضة بركان – انتقال حر.

صانع الألعاب المغربي عماد الراحولي – انتقل من الجيش الملكي إلى الخريطيات القطري – انتقال حر.

الجناح المغربي محمد أوناجم – انتقل من الوداد المغربي إلى الزمالك المصري – عودة من الإعارة

المهاجم الأوغندي باتريك كادو – انتقل من يوسفية برشيد إلى نهضة بركان – عودة من الإعارة

المدافع المغربي أيوب المؤدن – انتقل من أولمبيك أسفي إلى الوداد المغربي – عودة من الإعارة

المهاجم المغربي محمد علي جودار – انتقل من مولودية وجدة إلى فريق أفرانشي الفرنسي – انتقال حر

الجناح المغربي محمد حمودان – انتقل من أم صلال القطري إلى اتحاد طنجة – عودة من الإعارة

المدافع المغربي سفيان بوفتيني – انتقل من حسنية أكادير إلى الاهلي القطري – انتقال حر

المدافع المغربي عبد الواحد الشخصي – غادر المغرب التطواني بعد نهاية عقده

المهاجم المالي ابوبكار تونجارا – انتقل من الجيش الملكي إلى نادي بيروي البلغاري – انتقال حر

الجناح المغربي زكريا حدراف – غادر نهضة بركان بعد نهاية عقده

المهاجم المخضرم محسن ياجور – غادر نهضة بركان بعد نهاية عقده