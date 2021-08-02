إعلان القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاما

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن القائمة الأولية التي سيتم استدعائها للمعسكر الداخلي الذي سيقام خلال الفترة القادمة في الـمهـرة.



ويستعد المنتخب اليمني للمشاركة في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: قطر، وسوريا، وسيرلانكا، وستقام منافساتها خلال النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



وضمت القائمة المختارة من مدرب المنتخب أمين السنيني 47 لاعبا، هم:



علي عبس (وحدة عدن)- عبد الله السعدي (وحدة عدن)- أسامة حيدر (22 مايو)- خالد مشلي (شعب إب)- عبد الرحمن الريمي (شعب صنعاء)- أحمد الوجية (شعب إب)- وليد أسود (هلال الحديدة)- محمد البدوي (اليرموك)- عمار البيضاني (وحدة صنعاء)- عبدالكريم الثعلي (شعب صنعاء)- أحمد هزاع (الصقر)- صالح الطيب (الشعلة).



عمر خضر (الشعلة) عماد الجديمة (22 مايو)- حمزة غالب (وحدة صنعاء)- محمد الغيلي (شمسان)- عبد الله الجروي (شعب صنعاء)- فتحي الكهالي (أهلي صنعاء)- عمر شارد (وحدة عدن)- عمار الشبوطي (شمسان)- زيدان مكرم (الصقر)- ماجد الكازمي (الجلاء)- محمد العمودي (تضامن المكلا)- محمد الطيري (وحدة صنعاء)- عبدالسلام الشعيبي (شمسان).



محمد فوزي (التضامن)- حسن العراسي (شعب صنعاء)- عبد الله رأفت (شمسان)- فادي محمد (وحدة عدن)- محمد الثلاياء (أهلي صنعاء) تامر سنان (وحدة عدن)- زكريا العياني (اليرموك)- محمد باثابت (دوعن)- محمد ردمان (شباب البيضاء)- محمد مهدي (فحمان)- أنيس المعاري (شعب حضرموت)- أحمد ماهر (التلال)- مازن الزعراوي (وحدة صنعاء).



منيف جسار (الشعلة)- محمد الحذيفي (شعب إب)- حسين مزعل (التلال)- أحمد عنان (اليرموك)- حيدر يسلم (الصقر)- لؤي عيسى (شباب خنفر)- صقر الحربي (اليرموك)- مختار الماخذي (اليرموك)- محمد طارق (شمسان).