إخضاع المحتجة بعلامة (x) للتحقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري اللجنة الأولمبية الدولية تحقيقا مع لاعبة دفع الجلة، الأمريكية رافن سوندرز بعدما قامت بلفتة احتجاجية خلال حفل تسلم ميداليات في أولمبياد طوكيو.

وشكلت اللاعبة الفائزة بالميدالية الفضية علامة «إكس» فوق رأسها وقالت «إن هذه الحركة رمز لجميع الأشخاص المضطهدين».

ولفترة طويلة تم منع الرياضيين من القيام بأي لفتات سياسية في الأولمبياد. وقامت اللجنة الأولمبية الدولية بتعديل اللوائح في أولمبياد طوكيو، وسمحت للرياضيين بالتعبير عن أفكارهم على وسائل التواصل الاجتماعي وقبل بداية المنافسات وهو الأمر الذي جعل الرياضيين، على سبيل المثال، يتمكنون من الجثو على ركبهم.

ولكن، بعد بدء أي حدث وأيضا خلال حفل تسلم الميداليات، وفي القرية الأولمبية، تبقى التصرفات السياسية ممنوعة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامز أمس «إن اللجنة تنظر في قضية سوندرز مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية والاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل اتخاذ القرار».

وشدد أدامز على أن القواعد الجديدة بشأن الاحتجاجات لاقت دعما من أغلب الرياضيين عقب إجراء استطلاعات للرأي.

ولا يتعين على سوندرز، الناشطة السياسية والتي تسببت في ضجة أيضا من خلال قناع «هالك» الذي ارتدته خلال المنافسات في طوكيو، أن تخشى من توقيع عقوبة عليها من اتحادها.

وذكرت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية أن لفتة سوندرز من وجهة نظرها كانت تحترم من خلالها منافسيها ولم تنتهك قواعد الاحتجاج.