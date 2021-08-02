عرقلة تقود أموس لنهائي 800 م

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وسقط العداء الأمريكي إيزاياه جيويت قبل 150 م من نهاية السباق في الوقت الذي كان يركض أموس خلفه، ليسقط أيضا العداء الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 على أرض المضمار.
وقرر منظمو السباق في وقت لاحق تصعيد أموس إلى نهائي السباق الذي سيجرى غدا بمشاركة 9 عدائين.
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