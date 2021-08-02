شكرا لقرائتكم خبر عرقلة تقود أموس لنهائي 800 م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم تصعيد العداء البوتسواني نيجيل أموس إلى نهائي سباق 800 م عدو، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تعرض للعرقلة من قبل عداء آخر في الدور قبل النهائي للتصفيات أمس الأول.

وسقط العداء الأمريكي إيزاياه جيويت قبل 150 م من نهاية السباق في الوقت الذي كان يركض أموس خلفه، ليسقط أيضا العداء الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 على أرض المضمار.

وقرر منظمو السباق في وقت لاحق تصعيد أموس إلى نهائي السباق الذي سيجرى غدا بمشاركة 9 عدائين.