276 حالة إصابة بكورونا في الأولمبياد

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وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أنه حتى الآن، أعلن المنظمون عن 276 حالة إصابة بكورونا بين الأشخاص المرتبطين بالأولمبياد، بما في ذلك 24 رياضيا من بين أكثر من 11 ألف رياضي من المتوقع أن يشاركوا.
وقال المنظمون أمس إنه من بين أكثر من 400 ألف فحص تم إجراؤها حتى الآن على الرياضيين والمعنيين بالأولمبياد، كان معدل الإصابة 0,02% فقط. وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، مارك أدامز، للصحفيين أمس «هناك فصل بين الرياضيين والمشاركين المختلفين وبين السكان.. لا يمكن تقليل المخاطر إلى الصفر، ولكن لدينا كتيبات التعليمات التي ساعدتنا جيدا على تقليل هذا الخطر بقدر ما نستطيع».
وتحدد الكتيبات تدابير وقواعد الوقاية من كورونا لكل مشارك في الأولمبياد، بما في ذلك الرياضيون والمسؤولون ووسائل الإعلام.
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