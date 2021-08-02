شكرا لقرائتكم خبر متطوع بالأولمبياد يصيب سيدتين ويهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أمس أن متطوعا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، تورط في حادث بإحدى سيارات الأولمبياد ولاذ بالفرار، وقد أسفر الحادث عن إصابة سيدتين.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن الشرطة أن السائق، وهو رجل في الخمسينات من عمره، صدم سيارتين خلال قيامه بنقل أحد إداريي الأولمبياد من طوكيو إلى مدينة تشيبا أمس الأول، وتسبب في إصابة سيدتين جرى نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت وكالة أنباء «كيودو» أن حافلة تقل 11 من لاعبي تنس الطاولة من فرنسا وأستراليا، تعرضت لتصادم من جانب شاحنة على الطريق نفسه، لكن لم تقع أي إصابات.