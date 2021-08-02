متطوع بالأولمبياد يصيب سيدتين ويهرب

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ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن الشرطة أن السائق، وهو رجل في الخمسينات من عمره، صدم سيارتين خلال قيامه بنقل أحد إداريي الأولمبياد من طوكيو إلى مدينة تشيبا أمس الأول، وتسبب في إصابة سيدتين جرى نقلهما إلى المستشفى.
وأضافت وكالة أنباء «كيودو» أن حافلة تقل 11 من لاعبي تنس الطاولة من فرنسا وأستراليا، تعرضت لتصادم من جانب شاحنة على الطريق نفسه، لكن لم تقع أي إصابات.
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