شكرا لقرائتكم خبر مينجز: تشكيك الجمهور دفعني للطبيب النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدافع المنتخب الإنجليزي تيرون مينجز، عن معاناته من مشاكل في الصحة الذهنية أثناء مشاركته في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث شعر أن نسبة 95% من الجماهير تشكك في إمكاناته. وحل مدافع أستون فيلا محل زميله المصاب هاري ماجواير، في أول مباراتين أمام كرواتيا وأسكتلندا.

وقال مينجز «مررت بوقت عصيب قبل مباراة كرواتيا. صحتي الذهنية تراجعت بشدة ولا أشعر بالخجل من الاعتراف بذلك، لأنه كان هناك الكثير من الأمور التي يجهلها الكثيرون عن مشاركتي في أول مباراتين».

وتابع «ربما كنت الاسم الوحيد في الفريق الذي كانت لدى الناس شكوك حوله، وكان يجب التغلب على ذلك، حينما تكون لدى 90 أو 95% من الناس شكوك حولك، يكون صعبا عليك طرد ذلك من أفكارك، لذلك قمت بالكثير من العمل مع طبيبي النفسي».