مينجز: تشكيك الجمهور دفعني للطبيب النفسي

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وقال مينجز «مررت بوقت عصيب قبل مباراة كرواتيا. صحتي الذهنية تراجعت بشدة ولا أشعر بالخجل من الاعتراف بذلك، لأنه كان هناك الكثير من الأمور التي يجهلها الكثيرون عن مشاركتي في أول مباراتين».
وتابع «ربما كنت الاسم الوحيد في الفريق الذي كانت لدى الناس شكوك حوله، وكان يجب التغلب على ذلك، حينما تكون لدى 90 أو 95% من الناس شكوك حولك، يكون صعبا عليك طرد ذلك من أفكارك، لذلك قمت بالكثير من العمل مع طبيبي النفسي».
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