اخبار الرياضه

مينجز: تشكيك الجمهور دفعني للطبيب النفسي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر مينجز: تشكيك الجمهور دفعني للطبيب النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدافع المنتخب الإنجليزي تيرون مينجز، عن معاناته من مشاكل في الصحة الذهنية أثناء مشاركته في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث شعر أن نسبة 95% من الجماهير تشكك في إمكاناته. وحل مدافع أستون فيلا محل زميله المصاب هاري ماجواير، في أول مباراتين أمام كرواتيا وأسكتلندا.

وقال مينجز «مررت بوقت عصيب قبل مباراة كرواتيا. صحتي الذهنية تراجعت بشدة ولا أشعر بالخجل من الاعتراف بذلك، لأنه كان هناك الكثير من الأمور التي يجهلها الكثيرون عن مشاركتي في أول مباراتين».

وتابع «ربما كنت الاسم الوحيد في الفريق الذي كانت لدى الناس شكوك حوله، وكان يجب التغلب على ذلك، حينما تكون لدى 90 أو 95% من الناس شكوك حولك، يكون صعبا عليك طرد ذلك من أفكارك، لذلك قمت بالكثير من العمل مع طبيبي النفسي».

كانت هذه تفاصيل خبر مينجز: تشكيك الجمهور دفعني للطبيب النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا