شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع شرطًا جديدًا فى المهاجم الأجنبي المنتظر .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة نادي الزمالك عدة شروط يجب توافرها في المهاجم الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك لضمان التعاقد مع مهاجم يكون إضافة لخط هجوم الزمالك ويعوض رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق المعار إلى جالطة سراي التركي حتي نهاية الموسم المقبل.

ومن ضمن الشروط التي وضعتها إدارة النادي ألا يزيد عمر المهاجم على 22 عامًا ليكون مفيدًا للفريق علي مدار مواسم طويلة مقبلة، وكذلك يمكن الاستفادة منه في المستقبل لاعادة تسويقه في حالة تألقه مع الفريق، كما اشترطت إدارة النادي ان يتمتع اللاعب ببنيان قوي ويكون من افريقيا وليس دول شمال افريقيا أو أمريكا الجنوبية.

وتدرس إدارة الكرة العديد من السير الذاتية ومقاطع الفيديو لعدد من المهاجمين الأجانب لاختيار أفضلهم وتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

في نفس السياق بات حسام حسن، مهاجم سموحة، المرشح الأول للانضمام إلى نادى الزمالك، سواء فى قائمة المهاجمين المحليين أو الأجانب، حيث وضعت إدارة الكرة بالزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اللاعب على رأس المرشحين بعدما كان المرشح الثانى بعد الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى الذى انتقل إلى الشارقة الإماراتي.

وأصبح حسام حسن المرشح الأول لتدعيم هجوم قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، إلا أن متطلبات سموحة أدت إلى التمهل فى حسم الصفقة خلال الأيام الماضية، على أن يتم استئناف المفاوضات بشكل رسمى فى الفترة المقبلة لحسمها، بعدما طلب النادى السكندرى الحصول على جهود مصطفى فتحى بشكل نهائى بجانب مقابل مالى لحسم الصفقة إلى جانب الاستعانة بجهود أسامة فيصل مهاجم الزمالك الصاعد ضمن الصفقة.

ولم تحسم إدارة الزمالك الأمر مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خاصة فى ظل رغبة إدارة قلعة ميت عقبة، فى الوقوف بشكل نهائى على مدى الحاجة إلى خدمات مصطفى فتحى من عدمه، من الناحية الفنية، قبل حسم شكل المفاوضات مع سموحة، الذى تألق مصطفى فتحى بين صفوفه خلال منافسات الموسم الجارى بعدما حصل النادى السكندرى على جهوده على سبيل الإعارة من الزمالك ليتألق بقميص النادى السكندرى مما أدى إلى رغبة الأخير فى الاحتفاظ بخدماته بشكل نهائى بخلاف تلقيه عرضاً آخر من نادى بيراميدز.