شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري التركى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلى المعار لسيراميكا، من الانتقال لصفوف ألتاى إزمير التركى على سبيل الإعارة، بعدما أبدى مسئولو القلعة الحمراء موافقة مبدئية على إعارة المهاجم للدورى التركى، حيث دخل نادى التاى إزمير العائد للدوري التركى بعد غياب 18 عاماً فى مفاوضات وصلت لمراحلها النهائية، حيث يمتلك أحمد ياسر ريان عقدا مع الأهلى يمتد لنهاية الموسم المقبل.

ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري يحتل بها وصافة هدافي الدوري خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.

وشارك أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التى ودعتها مصر بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي.

وشهدت الفترة الماضية عروض احتراف تلقاها أحمد ياسر ريان من أندية أوروبية وتحديداً من فرنسا وتركيا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.‏

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي ‏و السلام، وهي مؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز