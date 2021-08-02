الامارات | تدريب لا يصدق لأسرع رجل في العالم.. هكذا توّج بالذهب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب لا يصدق لأسرع رجل في العالم.. هكذا توّج بالذهب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص الرياضيون العالميون على التدرب وفق آليات جديدة ومبتكرة تصنع الفارق نحو تتويجهم بالميداليات في دورات الألعاب الأولمبية، كما حدث مع النجم الإيطالي لامونت جاكوبس الفائز بذهبية سباق 100 متر في ألعاب القوى، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الاخيرة بين 2008 و2016.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من تدريبات البطل الإيطالي وهو يطارد سيارة تحتوي على نفق من الخلف وعليه الدخول إليه أثناء تحرك السيارة على المضمار، مما حظي باهتمام وإعجاب المراقبين الذين لم يصدقوا ما شاهدوه من تطور في التقنيات التدريبية الجديدة التي تسهم بقوة في منح الرياضيين الميداليات الذهبية.

وأنهى جاكوبس (26 عاما) السباق بزمن 9.80 ثانية متقدمًا على الأميركي فريد كيرلي (9.84 ث) الذي حصد الفضية والكندي أندري دو غراس (9.89) الفائز بالبرونزية، وأصبح أول إيطالي يحقق ذهبية هذا اللقب أو حتى يتواجد على منصة التتويج.

ويُعتبر هذا الإنجاز مفاجئًا بالنسبة للعداء المولود في إل باسو في ولاية تكساس من والد أميركي وأم إيطالية، حيث لم يسبق أن حقق نتائج لافتة.

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