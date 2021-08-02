رسميًا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي وجهازه المعاون



الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، الشكر إلى جهاز المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب بعد انتهاء مهمته، بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

المنتخب الأولمبي.. أزمات بلا إنجازات

المنتخب الأولمبي يصل القاهرة خلال دقائق

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

1- توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأوليمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأوليمبية، وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين وأستراليا وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

2- إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة.

3- يتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني والإداري.

4- إرسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.