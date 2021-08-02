برشلونة يتوصل لاتفاق مع ميسي بشأن تجديد عقده

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن برشلونة أكمل اتفاقه تجديد عقد هدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة إن "البرغوث" سيوقع عقداً جديداً يبقيه لمدة 5 مواسم في قلعة الكامب نو.

وأشارت إلى انه من المنتظر أن يتمكن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، من تقليل كتلة الرواتب لإضفاء الطابع الرسمي على العقد.

وأكدت الصحيفة أنه تم إغلاق المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة، وفقاً لمصادر موثوقة في برشلونة، قبل ساعات قليلة، ومن المتوقع أن تصبح رسمية في الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ الـ 30 من يونيو الماضي، أصبح ليونيل ميسي (33 عاماً) لاعباً حراً.

ولفتت الصحيفة إلى أن محادثات الاتفاق على التجديد بدأت بعد فترة وجيزة من فوز لابورتا في الانتخابات الرئاسية لبرشلونة يوم 7 مارس.

وقالت إن الأشهر الماضية شهدت مفاوضات مكثفة وتفاوض خلالها لابورتا والمدير التنفيذي للنادي، فيران ريفرتر، مع خورخي ميسي والد وممثل ميسي ومحاميه لإنهاء عقد يسمح للاعب الأرجنتيني بإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.