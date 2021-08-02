بعد إيقافه.. أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد "فضيحة اليابان".. واتحاد الكرة: ضغوط يابانية وراء الإعلان عن الواقعة

الشارقة - اميمة ياسر -

علق عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، على أزمته الأخيرة داخل فندق الإقامة باليابان، والتي قرر اتحاد الكرة إيقافه بسببها.



وكتب عبدالرحمن مجدي عبر خاصية استوري الانستجرام الخاص به: “غريب جدًا التوقيت وغريب انتشار شائعات وأكاذيب لا أساس لها بهذا الشكل أنا معملتش حاجه ردي مساء اليوم”.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا يعلن خلاله إيقاف اللاعب لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالواقعة.

وقال البيان: “في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث؛ بسبب اختلاف اللغة والثقافة”.

فجر مصدر داخل اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عقوبة عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي والإسماعيلي، إثر اتهامه بالإساءة لإحدى العاملات بفندق الإقامة باليابان.

وقال المصدر لـ "القاهرة 24":"اتحاد الكرة لم يكن سيصدر بيانًا بشأن الواقعة، وكان سيتم الاكتفاء فقط بإحالته للتحقيق سرًا، وإبلاغ ناديه بالقرار"، مضيفًا أن إصدار البيان تم بعد طلب من وزير الشباب والرياضة.

وتابع: "العقوبة كانت ستصل إلى استبعاده فترة من تمثيل المنتخبات الوطنية، وإيقافه عشر مباريات عن مباريات فريقه، إلا أن الجانب الياباني أبلغ الخارجية المصرية بالواقعة، والتي طلبت من وزير الشباب والرياضة إصدار بيان بها، حرصًا على العلاقات بين البلدين، خاصة أن اللجنة الأولمبية الدولية مع اللجنة المنظمة للأولمبياد، كانتا ستصدران بيانًا بالواقعة".