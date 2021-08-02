شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. 5 نجوم أمل فراعنة اليد فى ربع نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، آمالا كبيرة على 5 لاعبين فى المنتخب فى مواجهة ألمانيا المحدد له الثانية إلا الربع ظهر غد الثلاثاء فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو.

ويرصد الخليج 365 الـ 5 لاعبين فى التقرير التالى..

يعول الجهاز الفنى لمنتخب اليد آمالا عريضة على اللاعب أحمد الأحمر قائد المنتخب الذى اصبح الهداف التاريهى للفراعنة فى الأولمبياد، خاصة أنه لاعب صاحب خبرات قوية تمكنه من صناعة الفارق مع الفراعنة.





دودو لاعب واعد ومحترف فى صفوف نادى نيم الفرنسى، وهو من أبرز نجوم المنتخب بالرغم من صغر سنه، إلا أنه يقدم أفضل مستوياته فى هذه البطولة حتى أصبح هداف المنتخب برصيد 22 هدفا مثل يحيى خالد.

محمد عصام الطيار حارس مرمى المنتخب حارس من الطراز الرفيع، فى ظل الخبرات التى وصل لها اللاعب وظهرت بقوة من خلال مشاركته فى اولمبياد طوكيو 2020 ، وقدم الطيار مستويات قوية أكثر من رائعة فى الأولمبياد بعدما نجح فى كسب ثقة الجماهير فى بطولة العالم الأخيرة التى استضافتها مصر شهر يناير الماضى.

كما أن يحيى الدرع لاعب يمتلك العديد من الخبرات، لا سيما أنه يقدم أفضل مستوياته فى المحفل الأولمبى بعدما نجح فى تقديم مستوى أكثر من رائع فى بطولة العالم الأخيرة التى استضافتها مصر يناير الماضى.

كما أن محمد سند لاعب يمتلك كل المقومات الهجومية والحلول الفردية ويقدم أفضل مستوياته هو الأخر فى الأولمبياد ويعول عليه الجهاز الفنى أمال عريضة.