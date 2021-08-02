شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يعود من طوكيو غدا بعد الظهور كحكم var فى 3 مباريات بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الحكم الدولى محمود عاشور إلى مصر غدا، الثلاثاء، بعد المشاركة كحكم لتقنية الفيديو فى مباريات أولمبياد طوكيو المقامة حاليا. وشارك محمود عاشور فى إدارة مباراة كندا وإنجلترا، وتحديدا بوحدة حكم var، مع طاقم تحكيم تقوده كاترينا المحكمة الأوكرانية.

وضم طاقم التحكيم مباراة كندا وإنجلترا، كاترينا محكمة ساحة، لويس راتيجوفا (التشيك) وماريان سترلننسكا (أوكرانيا) حكام مساعدين، وكاتيا (أستراليا) حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم var، ووينجر راوى مساعد var (البرازيل).

وظهر الحكم المصرى محمود عاشور، 3 مرات فى الأولمبياد بعدما ظهر في مباراتى أستراليا مع السويد للسيدات، ثم في البرازيل وكوت ديفوار.

ويعد محمود عاشور الحكم المصرى الوحيد الذى شارك في الأولمبياد كحكم var، بعدما تواجد في القمة الأخيرة التي جمعت الزمالك والأهلي حكم var مساعد، في اللقاء الذى أداره المصري محمود البنا.