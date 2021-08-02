شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين يخوض فترتى إعداد بالمظاليم ويحتفظ بـ12 لاعبا من الحرس القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لفريق الكره الأول بنادي الإعلاميين، بقيادة جميل حلمي، على قدم وساق ضمن التحضير لفعاليات الموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، حيث استقر الجهاز الفني والإداري على إقامة فترة الاعداد الأولي ابتداء من يوم 10 أغسطس ولمدة أسبوعين في ملعب الإعلاميين بالسادس من أكتوبر، ويليها المرحلة الثانية الخاصة بفترة الإعداد والتي يتخللها السفر لأحد المدن الرياضية فى محافظتي الإسكندرية أو الإسماعيليه وإقامة عدد من المباريات الودية والتي تكون خير إعداد للموسم القادم 2021-2022.

من جهته أكد جميل حلمي، مدرب الفيحاء السعودي وغزل المحله السابق، أن جهازه المعاون استقر نهائيا علي الإبقاء علي 12 لاعبا فقط من لاعبي الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في الموسم الماضي، بالإضافة لما يقرب من 14 لاعبا من فريق الشباب مواليد 99 و 2000 بينما تم الاستغناء عن 18 لاعبا دفعة واحدة لأسباب فنية وتعاقدية، مشيرا إلي أن مسؤولي النادي افتربوا من التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في مراكز الدفاع والوسط المدافع والمهاجم

وأشاد جميل حلمي بالمساندة الكبيرة التي يوليها لفريقه وجهازه المعاون من قبل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة في الفترة الحالية وبالتحديد محرم فؤاد القائم بتيسير الأعمال داخل أروقة الإعلاميين.

وأوضح أن رغبه جهازه المعاون والذي يتكون من اشرف عبده مدير الكرة وهاني عرفة المدرب العام وأيمن بيسا مدرب مساعد ومصطفي عيسوي مخطط الاحمال واحمد عبد الفتاح طبيب الفريق ودونجا المدير الإداري ومحمود مطر المنسق العام للفريق بالمنافسة علي تذكرة الصعود للدوري الممتاز رغم صعوبة المنافسة مع الفرق التي تمثل مجموعه الصعيد والتي تضم انديه الاتصالات والمنيا وبني سويف والالمنيوم مع امكانية هبوط نادي اسوان مما يشكل منافسة شرسة علي قمة مجموعة الصعيد في الموسم القادم .