شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرغب فى شراء كريم بامبو من الزمالك "نهائياً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب الجهاز الفني لفريق الكرة بالبنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، فى شراء كريم بامبو مهاجم الفريق المعار من الزمالك لمدة 6 أشهر بعد الأداء الرائع الذى يقدمه اللاعب خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتواصل مسئولو البنك الأهلى مع إدارة نادى الزمالك لمعرفة الطلبات المالية للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفاز فريق البنك الأهلي على منتخب القسم الثالث بسبعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة، والمقرر لها في الثامن من الشهر الحالى ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف فريق البنك الأهلي كلا من: محمد بسيوني وموسي دياوارا وأحمد ياسر وأحمد علي وكريم بامبو ومحمد فخري هدفين.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاحد القادم على ملعب خالد بشارة فى مدينة الغردقة .