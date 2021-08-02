شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين صابر عيد مديرًا رياضيًا بنادى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين صابر عيد مديرًا رياضيًا للنادى وذلك عقب جلسة جمعت بينهما اليوم بحضور عمر عبد الله المشرف العام على فريق الكرة.

وجاء اختيار صابر عيد نظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها في المجال الرياضى حيث تمكن من تدريب بعض الأندية السعودية والعربية فضلاً عن كونها كان لاعبًا كبيرًا مثل الفلاحين والمنتخبات الوطنية سنوات طويلة.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.