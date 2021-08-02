شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على مياه البحيرة بهدفين نظيفين في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الودية أمام مياه البحيرة، والمقامة بملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب بتقدم الأبيض بهدفين دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 5 من ضربة رأسية بعد ركنية متقنة من أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 33 خرج محمود علاء بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إراحته وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 42 من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.