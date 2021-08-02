الزمالك يهزم مياه البحيرة وديًا بسباعية استعدادًا لمواجهة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
حقق فريق الزمالك الفوز على مياه البحيرة بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة ٥، قبل أن ينجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٤٢
وفي الدقيقة ٣٣ خرج محمود علاء بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إراحته وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.
ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من: محمود عبد الرحيم جنش وحمزة المثلوثي وأيمن حفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري ومحمد عبد الشافي.
وسجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٦٥ ، قبل أن يضيف إسلام جابر الهدف الرابع في الدقيقة ٦٩ بعدما تلقى تمريرة متقنة من شيكابالا.
وعاد جابر في الدقيقة ٧٥ ليسجل الهدف الخامس للزمالك والثاني له، قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف السادس للزمالك والثاني له في الدقيقة ٨٢ ، ليختتم أحمد زكي الأهداف في الدقيقة ٨٧ .