الزمالك يهزم مياه البحيرة وديًا بسباعية استعدادًا لمواجهة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

حقق فريق الزمالك الفوز على مياه البحيرة بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة ٥، قبل أن ينجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٤٢

وفي الدقيقة ٣٣ خرج محمود علاء بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إراحته وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من: محمود عبد الرحيم جنش وحمزة المثلوثي وأيمن حفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري ومحمد عبد الشافي.

وسجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٦٥ ، قبل أن يضيف إسلام جابر الهدف الرابع في الدقيقة ٦٩ بعدما تلقى تمريرة متقنة من شيكابالا.

وعاد جابر في الدقيقة ٧٥ ليسجل الهدف الخامس للزمالك والثاني له، قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف السادس للزمالك والثاني له في الدقيقة ٨٢ ، ليختتم أحمد زكي الأهداف في الدقيقة ٨٧ .