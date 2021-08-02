مران الأهلي.. مشاركة رامي ربيعة.. وراحة للعائدين من أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف فريق الأهلي تدريباته ،مساء اليوم الإثنين، تدريباته، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب ‏مباراة أسوان الأخيرة في الدوري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية، ثم خاض الفريق بعدها فقرة التدريب البدني.

وركز الجهاز الفني خلالها على تدريبات الكرة وأجرى خلالها تقسيمتين قويتين الأولى في منتصف الملعب والثانية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين لتنفيذ الجانب الفني والخططي، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل سداسي الأهلي، العائدون من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو على راحة اليوم، على أن يتحدد موعد انتظامهم في تدريبات الفريق بعد جلسة تجمع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وييتسو موسيماني المدير الفني.

وشارك رامي ربيعة مدافع الفريق في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

ويختتم الأهلي استعداداته غدًا لمباراة وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة 22 بدوري we المصري.