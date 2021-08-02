مواعيد منافسات لاعبي مصر يوم الثلاثاء "الهام" في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تخوض البعثة المصرية المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عدد من المنافسات الهامة التي تقام بداية من فجر يوم الثلاثاء -بتوقيت القاهرة-.

وتعد أبرز أحداث منافسات مصر يوم الثلاثاء، هي مواجهة مصر مع ألمانيا في دور الثمانية للعبة كرة اليد، بالإضافة لخوض محمد إبراهيم السيد "كيشو" لمنافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم.

ويرصد يلا كورة عبر السطور التالية، منافسات اللاعبين المصريين على مدار يوم الثلاثاء -بتوقيت القاهرة-.

الساعة 3:00ص: مهاب إسحاق.. قبل النهائي الغطس 3م منصة متحركة (فردي رجال)

الساعة 5:12ص: محمد متولي ضد البيلاروسي كريل ماسكيفيتش.. دور الـ16 مصارعة رومانية وزن 87 كجم.

الساعة 5:30ص: محمد إبراهيم "كيشو" ضد الفائز من الجزائري عبد الملك أمرابط والكوري هانسو ريو.. دور الـ16 مصارعة رومانية وزن 67 كجم.

الساعة 12:00م: نائل نصار ومودة زيادة وعبد القادر سعيد.. تصفيات الفروسية (فردي رجال).

الساعة 12:15م: مصطفى حسن.. تصفيات دفع الجُلة المجموعة الأولى (رجال).

الساعة 12:30: فريق مصر (ليلى علي وهنا هيكل).. السباحة التوقيعية.

الساعة 1:40م: محمد حمزة.. تصفيات دفع الجٌلة المجموعة الثانية (رجال).

الساعة 1:45م: مصر ضد ألمانيا.. ربع نهائي كرة اليد (رجال).