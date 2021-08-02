أفشة يُحافظ على لقب أجمل هدف في دوري ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي

حافظ نجم النادي الاهلي المصري «محمد مجدي أفشة» على جائزة أجمل هدف في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بتصويت الجمهور، حسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وأعلن كاف على حسابه الخاص بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فوز هدف أفشة خلال فوز الاهلي بثلاثة أهداف نظيفة أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي بمرحلة المجموعات في البطولة، كأفضل هدف في المسابقة القارية خلال الموسم المنصرم 2021/2020.

وتفوق هدف أفشة على هدف لاعب نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي «هابي ماشياني» خلال فوز فريقه 2 / صفر على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي في مرحلة المجموعات.

وشارك في التصويت الذي فتحه كاف على حسابه بموقع تويتر لاختيار هدف الموسم، ما مجموعه 79700 مشترك، ونال هدف أفشة 63.8٪ من إجمالي الأصوات مقابل 36.2٪ للاعب الجنوب أفريقي هابي ماشياني.

وكان هدف محمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 قد فاز بلقب أجمل أهداف النسخة الماضية من البطولة.

وعُرف هدف أفشة في الزمالك بـ «القاضية ممكن» وهو مصطلح استخدمه المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي خلال تعليقه على الهدف عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

يذكر أن محمد مجدي أفشة القادم من بيراميدز في الميركاتو الصيفي 2019، ساهم بصورة ملموسة في تتويج الاهلي بلقبي دوري ابطال افريقيا 2020 و2021، حيث استطاع صناعة هدف وتسجيل آخر في المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب.