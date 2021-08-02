الامارات | محمد صلاح يلعب تنس الطاولة بمستوى القدم.. ولاعبو ليفربول يحطمون المضارب!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلعب تنس الطاولة بمستوى القدم.. ولاعبو ليفربول يحطمون المضارب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلعب النجم المصري محمد صلاح لعبة تنس الطاولة بدرجة عالية من الكفاءة تكاد تصل مستوى أداءه في كرة القدم، بحسب زميله في الفريق لايتون كلاركسون -ثاني أفضل اللاعبين الذين يجيدون لعب كرة الطاولة في النادي- والذي كشف عن عصبية اللاعبين والتنافس الحاد بينهم حتى أن الأمور تصل حد تحطيم المضارب، على حد وصفه.

وقال كلاركسون لموقع ليفربول الرسمي: "اعتقد أنني كنت جيدًا وعندما لعبت مع زملائي، أدركت أنه يمكنني التغلب على أي شخص في تنس الطاولة، لكن محمد صلاح في مستوى مختلف، فهو في مرتبة أعلى من أي لاعب آخر".

وأضاف: "لقد رأيت فان دايك وجوميز يلعبان، يبدو أنهما جيدان ولكني لم ألعب معهما حتى الآن، ترينت (ألكسندر أرنولد) وكورتس (جونز) هما الآخران اللذان أضعهما في مرتبة الأفضل في تلك اللعبة، لذلك أقول إن هناك 6 لاعبين بما فيهم أنا الأفضل في ليفربول وأضع نفسي في المركز الرابع".

وختم: "لعبت بالأمس مع ترينت، وكانت المباراة ذات ندية كبيرة، لنكون منصفين، لقد لعب مع محمد صلاح بعد ذلك وتعرض للهزيمة وتم تحطيم أحد المضارب لذا يمكنك فهم مدى المنافسة التي بين اللاعبين".

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