غداً..انطلاق المرحلة النهائية من بطولة الشباب لكرة الطائرة لأندية عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات المرحلة النهائية من بطولة كاس الشباب للكرة الطائرة لأندية محافظة عدن التي ينظمها اتحاد الكرة الطائرة بعدن في صالة الشهيد احمد صالح الحيدري بنادي شباب المنصورة .



و أوضح رئيس اتحاد الكرة الطائرة بعدن سامي الحريبي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) ان المرحلة النهائية ستقام بين الفرق المتأهلة من تصفيات المجموعتين الاولى والثانية..مشيرا إلى ان هذه المرحلة ستفتتح بمباراتين يلتقي في الأولى فريقا التلال (بطل المجموعة الأولى ) و شباب المنصورة ( ثاني المجموعة الثانية ) .. و يلتقي في الثانية فريقا الميناء ( بطل المجموعة الثانية ) و الشعلة ( ثاني المجموعة الاولى ) .

ولفت أن الاتحاد سيقيم بعد هذه البطولة في النصف الثاني من أغسطس الجاري بطولة الأولمبي تحت 14 سنة بمشاركة ثمانية أندية تم تقسيمها على مجموعتين ستلعبان بنظام الدوري من دور واحد.