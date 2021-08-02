لوزن 87 كيلوجراما.. الصينية زهويو تتوج بذهبية رفع الأثقال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توجت الصينية وانغ زهويو اليوم الاثنين بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال لوزن 87ر كيلوجراما للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.



وسجلت زهويو 270 كيلوجراما لتحتل المركز الأول وتلتها الإكوادورية تمارا سالازار في المركز الثاني مسجلة 263 كيلوجراما لتحرز الميدالية الفضية.

بينما احتلت كريسميري سانتانا، من جمهورية الدومينيكان، المركز الثالث مسجلة 256 كيلوجراما لتحرز البرونزية.