"تحرش بفتاة وسفارة اليابان تتقدم بشكوى رسمية".. الجبلاية تكشف سبب إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، سبب إيقاف لاعب المنتخب الأولمبي عبدالرحمن مجدي، من قِبل اتحاد الكرة المصري وتحويله للتحقيق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهره 24"، أن اللاعب تحرش بفتاة داخل فندق إقامة المنتخب، وتدخلت سفارة مصر باليابان في الأمر، مطالبة بالتحقيق مع اللاعب وشطبه.

وتابع، أن هناك ضغط ومطالبات بشطب اللاعب نهائيًا، ولكن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، يحاول جاهدًا حل الأزمة".

في الوقت ذاته، أبدي مسؤولو نادي الاسماعيلي، استيائهم الشديد من قرار اتحاد الكرة بايقاف اللاعب، إذ قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للدراويش لـ"القاهرة 24": "نرفض بشدة التشهير باللاعب بهذا الشكل المؤسف، وإذا كان هناك وقائع مسندة كان الأولى ان يتم إبلاغنا أولًا".

وأكمل:" النادي الإسماعيلي مؤسسة تربوية أولا وأخيرا، وإذا كان لدينا وقائع واضحة كنا سنوقع عقوبة فورية على اللاعب".

واحتتم المتحدث الرسمي للإسماعيلي:"إتحاد الكرة أخطأ في الإعلان عن العقوبة بهذا الشكل، متخطيًا الإسماعيلي، ونرفض تمامًا ما حدث، وهذا تصرف غير مقبول، وإذا ثبت تورط اللاعب سيتم توقيع العقوبة اللازمة على الفور".

وكان اتحاد الكرة، أعلن في بيان رسمي، منذ قليل، إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال البيان: “في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة”.

وتابع: “تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا إلى المطار ومنه للقاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد”.