«نادي الشعب».. الحساب الرسمي للقلعة الحمراء ينشر فيديو مؤثر لمسن عاشق للكيان وهو يردد: «عاش الأهلي.. يعيش الأهلي»

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بموقع "تويتر" مقطع فيديو لأحد كبار السن وهو يهتف في الشارع "عاش الأهلي.. يعيش الأهلي".

وبدأ الفيديو بصورة لعاصمة مصر القاهرة مع خلفية صوتية لهتافات جماهير الأهلي في المدرجات وهي تردد: "عمري ما أحب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني.. دايما معاه ولأخر الكون .. عمري عشان الأهلي يهون".

وظهر في الفيديو أحد كبار السن وهو يقود دراجة نارية وهو يهتف: "تحيا مصر.. أنا أهلاوي.. والله أهلاوي.. وعيلتي كلها أهلاوية".

وأضاف الرجل مردداً: "عاش الأهلي.. يعيش الأهلي".

وعلّق الحساب الرسمي للقلعة الحمراء على الفيديو: "عاش الأهلي نادي الشعب".

وكان الأهلي قد توّج مؤخراً بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل، فيالمباراة التي أقيمت بينهما في الـ 17 من يوليو الماضي، بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.