«شكوى من الفندق وإساءة لإحدى العاملات».. اتحاد الكرة يكشف أسباب استبعاد عبدالرحمن مجدي من المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن االاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف لاعب المنتخب الوطني الأولمبي والإسماعيلي، عبدالرحمن مجدي، بداعي الإساءة لإحدى العاملات بالفندق، قبل المباراة الثانية للمنتخب بساعات قليلة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان المنتخب الأولمبي قد خسر مباراته الثانية بدور المجموعات أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

وقال اتحاد الكرة في بيانه، الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين، إنه "في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة، و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة".

وأضاف البيان: "تم التحقيق بعد المباراة وتم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة".

واختتم البيان: "بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد".

يشار إلى أن عبدالرحمن مجدي لم ياشرك في أي مباراة مع المنتخب الأولمبي خلال الأولمبياد.