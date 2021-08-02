شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يطلب الرحيل عن الأهلى ويرفض الإعارة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ناصر ماهر، لاعب النادى الأهلى، فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك بالرحيل النهائى فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بعدما شارك فى 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أهدافا، وبات قريباً من الرحيل بنهاية الموسم بحثاً عن فرصة للمشاركة.

ويرى ناصر ماهر أنه خرج من الأهلى لسموحة على سبيل الإعارة الموسم الماضى وتألق ونال إشادة الجميع، ولكنه لم يحصل على فرصته بمجرد عودته للقلعة الحمراء، وبالتالى سيكون الرحيل النهائى هو الحل الأمثل لمستقبله، على حد وصفه.

وكان ناصر ماهر يأمل فى استعادة مستواه والظهور بشكل مميز خلال مباريات المنتخب الاوليمبى في طوكيو، أملا في تغيير وجهة نظر موسيمانى، خاصة أنه البديل الوحيد لمحمد مجدى أفشة في الأهلى قبل أن تفشل جهوده فى التألق بالاوليمبياد.

فى سياق آخر، يعود فريق الكرة بالنادى الأهلي للتدريبات عصر اليوم، الاثنين، بعد راحة 72 ساعة حصل عليها عقب مباراة أسوان الخميس الماضي التى أقيمت الخميس الماضي وأنتهت بفوز الأهلي 3-1 ، ويخوض الأهلي مران اليوم استعداداً لمباراة دجلة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.