شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد هاشم.. وإيهاب جلال يذاكر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على دراسة مباريات بيراميدز الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 لمسابقة الدوري، ويستعيد الدراويش جهود مدافعه محمد هاشم فى مباراة بيراميدز بعد غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري الاخيرة بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة سموحة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك فى ٤ أغسطس الجارى بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة ، ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

وودع منتخب مصر الأولمبي، أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف في ربع النهائي.

وينتظر الدراويش مواجهات من العيار الثقيل مع عودة بطولة الدوري البداية بمواجهة بيراميدز 4 أغسطس ثم الاهلى 11 أغسطس ثم الزمالك 14 أغسطس.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.