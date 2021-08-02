شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوجه الشكر للمنتخب الأولمبي.. ويؤجل صرف المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا فى الصعود بالفريق لربع النهائي، وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته و الاستفادة من التجربة.

٣- يتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني و الإداري

٤- ارسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.