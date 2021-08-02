شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. النوم يحرم ثنائى المصارعة من منافسات أولمبياد لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012 بعدة رياضات وصلت إلى 19 لعبة من بينها المصارعة.

وحقق كرم جابر لاعب منتخب المصارعة المركز الثانى والميدالية الفضية، إلا أن واقعة غريبة كان ابطالها ثنائي اللعبة عمر عبده وصالح عمارة حيث تعرضا للاقصاء من منافسات اللعبة بدور الـ 16 وتم احتساب النتيجة لصالح منافسيهما لتخلفهما عن الحضور فى موعد المباراة.

وكان من المقرر أن يلتقى عمر عبده مع لاعب أرمينيا فى وزن 66 كجم، بينما يلتقى صالح عمارة مع لاعب جورجيا.

وتخلف الثنائي عن الحضور اعتقادا منهم أن المباريات تبدأ الواحدة ظهرا لكن تم تقديمها فى اليوم الأخير لتقام التاسعة صباحا بتوقيت لندن بسبب إقامة حفل ختام البطولة.

وعندما تم سؤال اللاعبان عن سبب عدم الحضور قالا إنهما كانا نائمان ولم يخبرهما أحد بتغير موعد المنافسات سواء المدرب أو الإدارى، وضاع على الثنائي فرصة المشاركة رغم التواجد فى لندن.