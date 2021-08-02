شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يُحذر من التسرع فى عودة وليد سليمان حتى لا تتفاقم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، من التسرع فى عودة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية حتى لا تتفاقم إصابته، حيث يعانى الحاوى من تمزق بالعضلة الخلفية أبعده عن مباريات الأهلى الفترة الأخيرة حيث يؤدى اللاعب برنامج تأهيلى للعودة للملاعب.

وأخطر طبيب الأهلي، الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بتفضيل عدم التعجل فى عودة وليد سليمان للتدريبات والانتظار لحين التأكد من شفائه بنسبة 100% حتى لا تتفاقم إصابته خاصة أن اللاعب اقترب من الشفاء تماما بعد أداء برنامج تأهيلي فى الفترة الأخيرة تمهيدا للعودة.

ويعود فريق الكرة بالنادى الأهلي، للتدريبات عصر اليوم الإثنين، بعد راحة 72 ساعة حصل عليها عقب مباراة أسوان الخميس الماضي التى أقيمت الخميس الماضي وأنتهت بفوز الأهلي 3-1 ، ويخوض الأهلي مران اليوم استعداداً لمباراة دجلة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي مثل هذا اليوم 2 أغسطس 2011، تعاقد النادى الأهلى مع وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى فلقد توج بـ 16 بطولة وشارك في 276 مباراة وسجل 67 هدفاً وصنع 47 هدف أخر.

ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 16 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن ووسرعان مايعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.