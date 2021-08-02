شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال أمام بيراميدز قبل الصدام العاشر مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الإسماعيلى ضيفا على بيراميدز الأربعاء المقبل بالقاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى الممتاز، وسبق للمدير الفنى للإسماعيلى إيهاب جلال مواجهة فريق بيراميدز من قبل فى 9 مباريات، حيث فاز فى 3 وتعادل 4 وخسر 2، له 14 هدفًا عليه 14 هدفًا، كلين شيت لقاء، وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

الدورى العام ..

* يوم 25 سبتمبر 2014 .. فاز مصر المقاصة على بيراميدز 3 / 2

* يوم 28 مايو 2015 .. فاز مصر المقاصة على بيراميدز 2 / 1

* يوم 28 نوفمبر 2017 .. تعادل إنبى مع بيراميدز 0/ 0

* يوم 8 يناير 2019 .. تعادل المصرى مع بيراميدز 3 / 3

* يوم 5 مايو 2019 .. تعادل المصرى مع بيراميدز 1 / 1

* يوم 21 ديسمبر 2019 .. تعادل المصرى مع بيراميدز 1 / 1

كأس مصر ..

* يوم 13 يناير 2015 .. فاز مصر المقاصة على بيراميدز 3 / 2

كأس الكونفدرالية ..

* يوم 29 ديسمبر 2019 .. خسر المصرى من بيراميدز 1 / 2

* يوم 12 يناير 2020 .. خسر المصرى من بيراميدز 0 / 2

وينتظر الدراويش مواجهات من العيار الثقيل مع عودة بطولة الدوري البداية بمواجهة بيراميدز 4 أغسطس ثم الاهلى 11 أغسطس ثم الزمالك 14 أغسطس.

وكان الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.