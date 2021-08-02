شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز زياد فرج لقيادة هجوم المصرى حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز على ماهر، المدير الفنى للمصرى، الناشئ زياد فرج للاعتماد عليه لقيادة هجوم الفريق فى المباريات المتبقية للدورى بعدما نجح اللاعب فى لفت الأنظار خلال الفترة الماضية وأحرز هدف فريقه فى مباراته الودية أمام الإسماعيلى والتى انتهت لصالح أبناء بورسعيد بهدف دون مقابل.

ويعول على ماهر على زياد فرج كثيرا فى أن يكون المهاجم الهداف بجانب أحمد جمعة والنيجيرى أوستن أموتو حتى يكون هناك بديل استراتيجى فى الناحية الهجومية خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة النتائج الجيدة لإحتلال المركز الثالث بالدورى أملا فى المشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الترتيب حتى الآن ولديه مباراة مهمة الأسبوع المقبل أمام المقاولون العرب فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى .

فى سياق آخر، أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن كل ما يثار عن كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي ومنتخب مصر الأولمبى مجرد اجتهادات، وقال هاشم فى تصريحات لبرنامج "بي أون تايم"، "كل الكلام المثار عن كريم العراقي مجرد اجتهادات، لدينا لجنة تعاقدات تسير بخطى جيدة لتدعيم الفريق، وتبحث العروض الرسمية للاعبين، والبعض يتحدث عن كريم العراقي بشكل غير مناسب ويتهمونه بأنه سبب خروج المنتخب من الأولمبياد، رغم أنه قدم أداءً جيداً جداً، ولا أعلم سبب الهجوم.

وأضاف عضو مجلس إدارة المصرى، "كريم العراقي لاعب صغير له مستقبل وإمام مسجد، ومستقبل المصرى، وإذا تلقى عرضاً خارجياً سنناقشه كما وعدناه".

وعن التجديد لعلي ماهر مدرب الفريق، قال عضو المصرى، "على ماهر ملتزم مع الفريق وخلق حالة رائعة مع النادى وجماهير بورسعيد، هو شخصية محترمة ومهذبة واللاعبون ملتفون حوله، وعندما اقتربنا منه وجدنا شاباً طموحاً وعقده مستمر حتى نهاية الموسم، ومنحنا كلمة شرف بالاستمرار مع الفريق، وعلي ماهر يحترم كلمته وسيستمر معنا، وعقد جلسه من قبل مع رئيس النادي ولا توجد أزمة في التجديد.

وأضاف هاشم متحدثاً عن أحمد رفعت لاعب الفريق، لاعب مهذب ومستمر معنا وهو لاعب هداف وحريف ويذكرنا بمسعد نور، ولا يمكن أن نستغنى عنه، ولم نتحدث عن الصفقات الجديدة لكن كل تركيزنا في الاستعداد لمباراة المقاولون، اليوم دخلنا معسكرا ونسعى للاستمرار بالمربع الذهبي للعب في الكونفدرالية أو البطولة العربية، وكل أولوياتنا تقديم نتائج جيدة، لأن كل الفرق الكبيرة تلاحقنا.

واختتم هاشم قائلا، "أطمئن الجماهير كل الأمور تسير بشكل جيد في استاد المصري، بمتابعة رئيس النادي، والشركة المطورة لبناء استاد المصري بدأت تحضر معداتها الخفيفة والأمور تسير بشكل جيد وسيبدأ العمل خلال هذا الأسبوع".