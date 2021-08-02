شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الضاربة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مياه البحيرة وديًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرن، التشكيل الذى سيخوض به ودية مياه البحيرة المقرر لها بعد قليل فى إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – أيمن حفني – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث يعتمد كارتيرون على التشكيل الأقرب لمواجهة غزل المحلة.
وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.