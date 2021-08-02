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بالقوة الضاربة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مياه البحيرة وديًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرن، التشكيل الذى سيخوض به ودية مياه البحيرة المقرر لها بعد قليل فى إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

 

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

 

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

 

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – أيمن حفني – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي 

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

 

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث  يعتمد كارتيرون على التشكيل الأقرب لمواجهة غزل المحلة.

 

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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