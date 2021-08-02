شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الضاربة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مياه البحيرة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرن، التشكيل الذى سيخوض به ودية مياه البحيرة المقرر لها بعد قليل فى إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – أيمن حفني – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري